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Денисова: Симптомы у сотрудницы киевского дома-интерната обнаружили уже давно

Денисова: Симптомы у сотрудницы киевского дома-интерната обнаружили уже давно
23:08 Пт, 15 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам омбудсмена, информацию об этом вовремя не довели до Министерства социальной политики.

Первые симптомы заболевания COVID-19 у сотрудницы Дарницкого дома-интерната для девушек в Киеве обнаружили еще на прошлой неделе, однако эту информацию вовремя не довели до Министерства социальной политики.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

«Как выяснилось, первые симптомы заболевания у работника дома-интерната появились еще на прошлой неделе. Однако эта информация не была доведена до Министерства социальной политики, которое по поручению уполномоченного Верховной Рады по правам человека осуществляет ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в местах несвободы. Досадно констатировать, что такая ситуация может носить системный характер по всей территории Украины», - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, директор учреждения Елена Грибовская сообщила, что после того, как у младшей медицинской сестры (санитарки) ухудшилось состояние здоровья, медицинский персонал дома-интерната обратился к семейному врачу, с которым подопечные или их законные представители подписали декларацию на оказание медицинской помощи о проведении тестирования на случай COVID-19.

«По результатам этого тестирования лабораторно были подтверждены случаи COVID-19 среди подопечных - 53 человека, из числа работников - 25 человек, из которых 4 находятся в лечебных учреждениях», - отметила омбудсмен.

В настоящее время в Дарницком доме-интернате находится более 160 воспитанников до 18 лет и подопечных до 35 лет.

Директор интерната заверила, что учреждение в настоящее время обеспечено индивидуальными масками, перчатками и средствами для дезинфекции на некоторое время. Однако защитных костюмов, очков или щитков у персонала нет.

По распоряжению Госпродпотребслужбы в Киеве, в доме-интернате введен карантин на 14 дней. Прекращено посещение воспитанников и подопечных родственниками. Общение разрешается в телефонном режиме. Все работники интерната остаются работать в период карантина без выезда на дом.

Вместе с тем предписано организовать питание работников в течение карантинного периода, что нуждается в дополнительном финансировании.

Напоминаем, сегодня, 15 мая, в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве подтвердили заболевание на COVID-19 у 81 лица.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в интернате сначала обнаружили больную сотрудницу, после этого были сделаны ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения. В общем протестованы 182 человека.

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Киевщина, Людмила Денисова, Коронавирус, Covid-19.
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