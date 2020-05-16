Николаевский краеведческий музей возобновил свое функционирование

Новости Украины:Николаевский областной краеведческий музей вновь начнет принимать людей.

Николаевский областной краеведческий музей возобновляет работу после карантина, но будет принимать группы не более 5 человек и в масках.

Об этом говорится на странице музея в Facebook.

«В связи с ослаблением карантинных мер с 16.05.2020 Николаевский областной краеведческий музей работает в обычном режиме (все дни недели, кроме пятницы, с 10-00 до 18-00) и доступен для посетителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что до завершения карантина действуют ограничения относительно количества экскурсантов в одной группе – не более 5 человек.

Еще одним условием посещения музея является наличие маски и отсутствие симптомов ОРВИ.