День в ООС: оккупанты накрыли минометным огнем защитников Новгородского

Новости Украины:Российские наемники на Донбассе с начала субботы два раза нарушили прекращения огня, потерь нет.

Российские наемники с полуночи два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 -мм, выпустив 30-мин", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Кроме того, украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко н.п.Новотроицкое противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Наши военнослужащие для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются… Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - добавили в ООС.

Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.