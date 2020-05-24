В Кропивницком женщина провалилась в люк и не могла выбраться три дня

Новости Украины:44-летняя женщина находится в очень тяжелом состоянии.

44-летняя женщина, упавшая в канализационный люк, была госпитализирована в Кропивницком.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель дома для нуждающихся "Дом милосердия" Владимир Лебедев.

“Сегодня развозили еду по городу для бедных людей. В люке теплотрассы обнаружили женщину — 44-летнюю Елену в очень тяжелом состоянии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина упала в люк ночью три дня назад, но обнаружили ее только сегодня. На место происшествия вызвали полицию, медиков и спасателей.

“Ее спасли, но она была очень истощена”, — добавил волонтер.

Напоминаем, в Ивано-Франковске ребенок провалилась в канализацию.