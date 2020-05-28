Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)

Новости Украины:На Полтавщине погиб сотрудник полиции в результате ДТП.

Следователи Государственного бюро расследований изучают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб работник полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 28 мая 2020 около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований одной из областей ДВР Нацполиции, находясь за рулем автомобиля "Mercedes Sprinter", на участке автодороги "Киев-Харьков" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.

В результате автомобиль перевернулся, а пассажир автомобиля (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте. Еще один милиционер и гражданское лицо госпитализированы в местную больницу.