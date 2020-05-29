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На Ривенском полигоне у девятерых военных выявили коронавирус

На Ривенском полигоне у девятерых военных выявили коронавирус
00:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:У 9-х военнослужащих подтвердились подозрения на коронавирус.

У девятерых военнослужащих на Ривенском полигоне подтвердили COVID-19.

Об этом сообщил пресс-офицер 44-й отдельной артиллерийской бригады Юрий Кульпа.

"У 9-х военнослужащих подтвердились подозрения на коронавирус. Сейчас они находятся в Ривенском госпитале, состояние здоровья удовлетворительное", - сказал Кульпа.

По его словам, подозрение на коронавирус было обнаружено во время планового ПЦР-тестирования на полигоне еще 24 мая. Тогда тесты у нескольких военнослужащих показали положительный результат, поэтому было рекомендовано разместить их в медицинский изолятор, а впоследствии направить на дообследование в госпиталь.

Симптомы, которые бы указывали на болезнь у военнослужащих отсутствовали, температура тела не превышала нормы, а состояние здоровье не вызывало озабоченности, однако сегодня дополнительное обследование таки подтвердило коронавирус.

Как проинформировал Кульпа, остальной личный состав, который находится на полигоне, сейчас на обсервации и выполняет рекомендации медиков о недопущении распространения болезни.

Вместе с тем в пункте постоянной дислокации в Тернополе, больных острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 нет. Там также принимаются профилактические меры.

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Ровенщина, Коронавирус, Covid-19, Юрий Кульпа.
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