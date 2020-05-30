"Разборки" в Броварах: видео задержания подозреваемых

Министерство внутренних дел опубликовало в YouTube видео задержания подозреваемых в причастности к вчерашнему конфликту со стрельбой в Броварах, пригороде Киева. На ролике видно, как вооруженный спецназ КОРД пилит металлические решетки на входе в здание, похожее на офис. После этого находящихся в здании людей укладывают на пол и надевают наручники. Отметим, случаев сопротивления на видео не зафиксировано.