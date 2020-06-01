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На Львовщине от коронавируса умер фельдшер скорой помощи

На Львовщине от коронавируса умер фельдшер скорой помощи
00:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медпомощи.

Во Львовской области в Сокале от коронавируса умер 64-летний фельдшер скорой помощи. Мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили на Facebook-странице Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В течение недели пациент боролся с коронавирусной инфекцией, находясь в больнице в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

Напоминаем, за минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью заболели 468 человек, из низ 12 детей на 67 медицинских работников

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Львовщина, Коронавирус, Covid-19.
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