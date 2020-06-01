Завтра возобновит работу пункт пропуска "Кучурган" на украинско-молдавской границе

Новости Украины:Пропуск граждан будет проводиться как в пешем порядке, так и на авто, с учетом карантинных ограничений.

Завтра, 2 июня, восстанавливает работу пункт пропуска "Кучурган" на украинско-молдавской участке границы, передает УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

По информации, полученной от Республики Молдова, пограничники Молдовы готовы с 08:00 2 июня 2020 года возобновить работу в международном автомобильном пункте пропуска "Кучурган".

Следует отметить, что в пункте пропуска "Кучурган" осуществляется совместный украинско-молдавский погранично-таможенный контроль, а пропуск граждан с завтрашнего дня будет проводиться как в пешем порядке, так и на авто, с учетом карантинных ограничений установленных Украиной и Республикой Молдова.