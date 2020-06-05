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Центральную станцию метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва

Центральную станцию метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва
12:07 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Станцию метро в центре Киева закрыли из-за угрозы взрыва.

Станцию столичного метро "Майдан Независимости" закрыли на вход, выход и пересадку, из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станция "Майдан Независимости" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал тенденцией минирование моста Метро, поскольку это "досадная неприятность" повторилась дважды.

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Киев, Полиция, Поезд, Метро, Майдан.
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