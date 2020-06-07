На Буковине за сутки 68 новых случаев коронавируса

Новости Украины:На Буковине уже 3639 человек болеют коронавирусом.

На Буковине по состоянию на вечер субботы официально подтверждено 68 случаев заражения коронавируса. В это число также входят 14 случаев, которые лабораторный центр подал в Минздрав в пятницу после 23:00. Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3639 человек.

16 буковинцев выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 26 514 случаев COVID-19, из них 777 - летальные.