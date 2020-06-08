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Оккупанты ранили украинского военнослужащего в Донецкой области

Оккупанты ранили украинского военнослужащего в Донецкой области
01:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, один боец ранен.

Вследствие обстрела позиций Объединенных сил на Донетчине осколочное ранение получил украинский военный, состояние его здоровья удовлетворительное.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 7 июня, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил на Донетчине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение.

Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В украинкой армии шесть случаев COVID за сутки

"Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ", - подчеркивают в штабе ООС.

Потери оккупантов уточняются.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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