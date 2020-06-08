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Четверо жертв: в Житомирской области Mitsubishi столкнулся с "Ланосом"

Четверо жертв: в Житомирской области Mitsubishi столкнулся с "Ланосом"
14:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГУНП

Новости Украины:В Житомирской области водитель Mitsubishi столкнулся с "Ланосом", в результате чего погибли четыре человека.

В Овручском районе Житомирской области водитель Mitsubishi столкнулся с "Ланосом", в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло 8 июня около 10:00, погибли трое взрослых и ребенок. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП Житомирской области и Овручского отделение полиции. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Овруч-Словечно", вблизи с. Скребеличи", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos, среди них - малолетний ребенок. Водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", - подытожили в полиции.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области в результате массового ДТП погибли четыре человека.

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Украина, Житомир, ДТП.
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