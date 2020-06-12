Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Щерба: Вылететь в Австрию после 22 июня пока не получится
Щерба: Вылететь в Австрию после 22 июня пока не получится
Кравчук призвал не сравнивать Берегово с Донбассом
Кравчук призвал не сравнивать Берегово с Донбассом
Реал отверг предложение ПСЖ по Винисиусу
Реал отверг предложение ПСЖ по Винисиусу
SpaceX запустит очередную партию интернет-спутников Starlink
SpaceX запустит очередную партию интернет-спутников Starlink

На Ровенщине более половины больных выздоровели от коронавируса

На Ровенщине более половины больных выздоровели от коронавируса
06:31 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook
Обновлено: 06:33 Сегодня
На Ровенщине от коронавируса вылечились еще 32 человека.

11 июня в Ровенской области от коронавируса выздоровели еще 32 человека, в целом –1214 человек.

Сообщает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

В этот же день в области подтвердили 23 новых случая заражения. Возраст больных от 23 до 79 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2231 случай заболевания коронавирусом", – сообщил Коваль.

Отмечается, что в области возросло число летальных случаев: 11 июня умерла 62-летняя женщина. Всего на Ровенщине от коронавируса погибли 46 человек.

На исследовании в лаборатории остаются 317 образцов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ровенщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский поблагодарил США за выделение военной помощи
02 Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности
03 Послы G7 ждут от Украины реформ в оборонной сфере
04 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
05 Смертность в Украине: Госстат объяснился за отсутствие весенних данных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире уже более 7,5 млн человек болеют коронавирусом
В мире уже более 7,5 млн человек болеют коронавирусом
Байден считает, что Трампа ждет военный переворот
Байден считает, что Трампа ждет военный переворот
На Харьковщине мужчина погиб от удара током (Фото)
На Харьковщине мужчина погиб от удара током (Фото)
Забавные животные, с которыми скучать не придется
Забавные животные, с которыми скучать не придется
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь