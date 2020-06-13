На Днепропетровщине еще у 7 человек подтвердили коронавирус

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев в Днепропетровской области - 990.

На Днепропетровщине еще у 7 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, всего заболели 990 человек. Об этом сообщает пресс служба Днепропетровского облсовета.

Так, 7 новых случаев заболевания зафиксированы в: — г. Днепр — 4; — Днепровском районе — 3;

“Общее количество лабораторно подтвержденных случаев по области — 990”, — сообщили в облсовете.

Отмечается, что за 12 июня в Днепропетровской области всего проведено 754 исследований, из них: методом ПЦР — 192, а методом ИФА — 562.

Общее количество проведенных лабораторных исследований по области составляет 24531.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 753 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 870 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.