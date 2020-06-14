На границей с Польшей застряли около 400 человек

На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей обострилась ситуация - люди по 10 часов стоят в очереди.

В пункте пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе около 400 человек собрались в очереди для пересечения границы в сторону Польши. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

"В последнее время обострилась ситуация с пропуском пешеходов из Украины в Республику Польша. По состоянию на 11:00 14 июня в пункте пропуска "Шегини", что во Львовской области, собралось около четырех сотен человек, которые ожидают пересечения границы с Республикой Польша", - указали в ведомстве.

Как указано, люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдении социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем.

Пограничники отмечают, что ежедневно растет число украинцев, которые пересекают "Шегини". Со стороны Украины нет карантинных ограничений для тех, кто следует в Польшу. При этом на польской стороне людям приходится несколько часов стоять в очереди.

"Польской стороной в связи с карантинными мероприятиями проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы", - говорится в сообщении.