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На границей с Польшей застряли около 400 человек

На границей с Польшей застряли около 400 человек
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ
На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей обострилась ситуация - люди по 10 часов стоят в очереди.

В пункте пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе около 400 человек собрались в очереди для пересечения границы в сторону Польши. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

"В последнее время обострилась ситуация с пропуском пешеходов из Украины в Республику Польша. По состоянию на 11:00 14 июня в пункте пропуска "Шегини", что во Львовской области, собралось около четырех сотен человек, которые ожидают пересечения границы с Республикой Польша", - указали в ведомстве.

Как указано, люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдении социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем.

Пограничники отмечают, что ежедневно растет число украинцев, которые пересекают "Шегини". Со стороны Украины нет карантинных ограничений для тех, кто следует в Польшу. При этом на польской стороне людям приходится несколько часов стоять в очереди.

Очереди на границе с Польшей: спасатели установили палатки для ожидающих

"Польской стороной в связи с карантинными мероприятиями проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы", - говорится в сообщении.

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Польша, Пограничники, ГПСУ, Шегини.

Автор:

Телеграф
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