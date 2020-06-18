Начальник Львовского военного госпиталя умер от COVID-19

Во Львове от осложнений, которые вызвал коронавирус, умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.
"Как только стало известно, что от осложнений через COVID-19, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных", - сообщил Садовый.
Напоминаем, во Львовской области в Сокале от коронавируса умер 64-летний фельдшер скорой помощи. Мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медицинской помощи.