Начальник Львовского военного госпиталя умер от COVID-19

Начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Во Львове от осложнений, которые вызвал коронавирус, умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

"Как только стало известно, что от осложнений через COVID-19, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных", - сообщил Садовый.

Напоминаем, во Львовской области в Сокале от коронавируса умер 64-летний фельдшер скорой помощи. Мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медицинской помощи.