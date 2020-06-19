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На Кировоградщине спасатели достали из пруда тело девушки

На Кировоградщине спасатели достали из пруда тело девушки
04:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС
На Кировоградщине в пруду утонула девушка 2005 года рождения.

В четверг в 14:01 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в пруду села Баштино Петровского района во время купания девушка нырнула и долго не появлялась на поверхности водоема.

Об этом пресс-службе ГСЧС в Кировоградской области.

О том, что случилась беда, спасателям сообщила жительница села. Прибыв на место, бойцы 32-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Петрово достали тело погибшей из воды и доставили на берег.

Погибшая была местной жительницей 2005 г.р. Обстоятельства гибели девушки выясняются.

Напомним, во время непогоды на Буковине утонул подросток.

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Кировоградщина, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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