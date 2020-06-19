В Киеве "заминировали" одну из станций метро

В столице из-за "минирования" закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого". Станцию и пересадку закрыли на вход и выход.

В Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Станция "Площадь Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что станцию и пересадку закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.