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На Львовщине женщину укусила змея

На Львовщине женщину укусила змея
Обновлено 00:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
В результате укуса змеи на Львовщине женщина попала в реанимацию.

Во Львовской облати, в Дрогобычском районе, зафиксировано укус змеи, передает "Гал-инфо".

"19 июня в 01:15 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Дрогобычской городской больницы поступила женщина 1963 года, жительница с. Снятинка Дрогобычского района, с диагнозом - укус змеи передней брюшной стенки. Потерпевшая находится в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава Украины" поступило сообщение о регистрации случая отравления ребенка, которому 1 год и 8 месяцев, грибами.

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Львовщина, Змея.

Автор:

Телеграф
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