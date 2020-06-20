На Львовщине женщину укусила змея

В результате укуса змеи на Львовщине женщина попала в реанимацию.

Во Львовской облати, в Дрогобычском районе, зафиксировано укус змеи, передает "Гал-инфо".

"19 июня в 01:15 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Дрогобычской городской больницы поступила женщина 1963 года, жительница с. Снятинка Дрогобычского района, с диагнозом - укус змеи передней брюшной стенки. Потерпевшая находится в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава Украины" поступило сообщение о регистрации случая отравления ребенка, которому 1 год и 8 месяцев, грибами.