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На Одесчине из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

На Одесчине из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок
01:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
В Одесской области из окна шестого этажа упала девочка 2018 года рождения.

В пятницу вечером в полицию Черноморска поступило сообщение от медиков о том, что в реанимационное отделение городской больницы госпитализирована девочка, 2018 рождения, которая выпала из окна шестого этажа многоэтажки.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Предварительно установлено, что ребенок выбрался на подоконник, подставив табуретку, и оперся на москитную сетку.

Сейчас на месте работают сотрудники территориального отделения полиции. Правоохранители выясняют полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Напомним, женщина и 6-месячный ребенок выпали с 19-этажа в Харькове.

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Полиция, Одесчина.

Автор:

Телеграф
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