На Одесчине из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

В пятницу вечером в полицию Черноморска поступило сообщение от медиков о том, что в реанимационное отделение городской больницы госпитализирована девочка, 2018 рождения, которая выпала из окна шестого этажа многоэтажки.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Предварительно установлено, что ребенок выбрался на подоконник, подставив табуретку, и оперся на москитную сетку.
Сейчас на месте работают сотрудники территориального отделения полиции. Правоохранители выясняют полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.
Напомним, женщина и 6-месячный ребенок выпали с 19-этажа в Харькове.