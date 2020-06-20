На Одесчине из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

В Одесской области из окна шестого этажа упала девочка 2018 года рождения.

В пятницу вечером в полицию Черноморска поступило сообщение от медиков о том, что в реанимационное отделение городской больницы госпитализирована девочка, 2018 рождения, которая выпала из окна шестого этажа многоэтажки.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Предварительно установлено, что ребенок выбрался на подоконник, подставив табуретку, и оперся на москитную сетку.

Сейчас на месте работают сотрудники территориального отделения полиции. Правоохранители выясняют полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Напомним, женщина и 6-месячный ребенок выпали с 19-этажа в Харькове.