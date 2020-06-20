На Ровенщине еще 56 человек инфицировались коронавирусом

По состоянию на вечер пятницы в Ровенской области подтвердили 56 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Таким образом, в Ровенской области в целом выявлено 2776 случаев заболевания коронавирусной болезни.
Из-за осложнений, вызванных COVID-19, 55 случаев - летальные.
Уже преодолели болезнь 1496 жителей области. 19 июня выздоровели 29 человек из Острожского, Костопольского, Рокитновского районов и города Ровно.
На проверке в лабораториях области находятся 320 образцов.
Напомним, в Украине уже 34 984 случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 921.