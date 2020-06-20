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На Ровенщине еще 56 человек инфицировались коронавирусом

На Ровенщине еще 56 человек инфицировались коронавирусом
05:34 Сегодня Телеграф УНН
В Ровенской области в целом выявлено 2776 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на вечер пятницы в Ровенской области подтвердили 56 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Таким образом, в Ровенской области в целом выявлено 2776 случаев заболевания коронавирусной болезни.

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, 55 случаев - летальные.

Уже преодолели болезнь 1496 жителей области. 19 июня выздоровели 29 человек из Острожского, Костопольского, Рокитновского районов и города Ровно.

На проверке в лабораториях области находятся 320 образцов.

Напомним, в Украине уже 34 984 случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 921.

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Все по теме:

Ровенщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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