Взрыв в жилом доме в Киеве: пострадавших ищут с собаками (Видео)

Спасатели уточняют, что на месте чрезвычайной ситуации обнаружена погибшая, 1943 года рождения; эвакуированы 23 человека, деблокированы трое пострадавших. На месте происшествия работают штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. Также работают шесть психологов киевского ГУ ГСЧС, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома. В данный момент спасатели устанавливают тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.