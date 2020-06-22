Скачать
Понедельник, 22.06.2020

Взрыв в жилом доме в Киеве: пострадавших ищут с собаками (Видео)

Спасатели уточняют, что на месте чрезвычайной ситуации обнаружена погибшая, 1943 года рождения; эвакуированы 23 человека, деблокированы трое пострадавших. На месте происшествия работают штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. Также работают шесть психологов киевского ГУ ГСЧС, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома. В данный момент спасатели устанавливают тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Киев, Спасатели, ГСЧС, Взрыв в Киеве.
09:13 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь