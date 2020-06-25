На мосту Патона засняли на видео водопад: произошел прорыв трубопровода

В Киеве прорвало трубопровод на мосту Патона в среду, 24 июня. Видео происшествия опубликовано на YouTube-канале ДТП.kiev.ua. "С 14:00 до 18:00 проводились гидравлические испытания теплосетей на мосту им. Патона. В результате было выявлено несколько повреждений магистрального трубопровода с утечкой воды. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго оперативно локализовала места повреждения. Ремонтники планируют завершить восстановительные работы в максимально сжатые сроки", - сообщили изданию УНН в пресс-службе Киевтеплоэнерго. Инцидент случился около 18:30, очевидец сообщила, что за пол часа поток усилился вдвое.