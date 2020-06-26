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Война на Донбассе: шесть обстрелов, один боец ранен

Война на Донбассе: шесть обстрелов, один боец ранен
18:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook
По состоянию на 17.00 26 июня российские оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС.

"26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии столкновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Крымское российские вооруженные формирования трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-миллиметровых минометов, которые давно должны быть отведены от линии боевого столкновения, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под прицелом минометов калибра 82 мм оказались и окрестности Катериновки, а по защитникам Хутора Вольный агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксирован возле Шумов.

Разведка: на Донбассе стало больше российских снайперов

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, оказывается необходимая медицинская помощь.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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