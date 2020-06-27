На Буковине почти 1900 человек выздоровели от коронавируса

На Буковине за последний день вылечились 53 человека.

По состоянию на 26 июня коронавирус побороли 1853 буковинцы с 4631 зарегистрированного случая заражения.

Сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook.

За последний день вылечились 53 жители области.

"Число тех, кто поборол вирус, приближается к двум тысячам, и это очень радует", – заявил председатель ОГА.

В этот же день COVID-19 обнаружили в 49 человек. Новые случаи подтвердили во время лабораторного исследования 482 образцов.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4631 человека", – подытожил Осачук.