На Буковине стабильно растет число зараженных коронавирусом

За сутки коронавирусом заболели 55 буковинцев.

27 июня коронавирус подтвердили у 55 буковинцев. 26 июня в области подтвердили 49 случаев заболевания.

Сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook.

Такое количество новых случаев обнаружили во время лабораторного исследования 471 образца.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4686 человек", – сообщил председатель ОГА.

В этот же день коронавирус побороли еще 23 жителя области. Всего в области вылечились 1876 человек.