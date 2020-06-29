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В Кировоградской области ищут несовершеннолетнюю девочку

В Кировоградской области ищут несовершеннолетнюю девочку
Обновлено 00:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция
В Кировоградской области полиция ищет девочку 2007 года рождения.

Жительница села Ясиноватка Александрийского района, Светлана Романовна Буевская, 2007 года рождения, 26 июня около 20:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в Александрийском отделе полиции.

"Была одета в рубашку черного цвета с бордовым оттенком в клеточку и джинсовый комбинезон с шортами, белые кроссовки. Средней телосложения, рост - 160 сантиметров, волосы рыжего цвета ниже плеч", - отметили в полиции.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 0972899791, 0667928208 или 102.

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Полиция, Кировоградщина.

Автор:

Телеграф
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