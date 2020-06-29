В Черновицкой области почти 60 новых заражений на COVID-19

В Минздраве заявили, что Буковина готова к смягчению карантина.

Вечером воскресенья, 28 июня, в Черновицкой области наличие нового типа коронавирус COVID-19 подтвердили в еще 59 человек.

Лабораторный центр обработал 487 образцов, сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук на странице в Facebook.

На протяжении суток в области от новой коронавирусной инфекции выздоровели еще 13 пациентов.

В то же время в облгосадминистрации сообщили о смерти 85-летней буковинки с подтвержденным COVID-19. Женщина имела тяжелую двухстороннюю пневмонию и гипертонию.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 4 745 человек. Среди них 182 пациенты умерли от осложнений заболевания, тогда как 1 889 - выздоровели.

По данным Министерства здравоохранения, Черновицкая область отвечает всем критериям для ослабления карантина. Так, загруженность коек составляет 45,41%, охват тестированием - 56,80 на 100 тысяч населения, а инцидентность составляет -17,11%.