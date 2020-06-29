На Херсонщине в поле загорелся комбайн (Фото)

На Херсонщине спасатели ликвидировали возгорание комбайна.

В субботу в 18:26 на пункт связи 3-й Государственной пожарно-спасательной части Великолепетиского района поступило сообщение о том, что в поле на 2-м км трассы В. Лепетиха-Николаевка, во время кошения загорелся комбайн ДОН.

Об этом сообщает ГСЧС.

После принятого вызова на место происшествия сразу выехал дежурный караул.

По прибытию на место пожарные сразу приступили к тушению пожара.

Локализовали пожар в 19:00, а в 19:30 ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Киевской области горел автомобиль.