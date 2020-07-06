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На Львовщине может прорвать дамбу: 7 сел под угрозой затопления

На Львовщине может прорвать дамбу: 7 сел под угрозой затопления
04:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС
На Львовщине существует угроза прорыва дамбы.

Во Львовской области существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе вследствие очередной паводковой волны, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В второй половине дня 5 июля на р.Стрв "яж возле с.Лука (Самборский р-н, Львовская обл.) Ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны. При этом существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе (сс.Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы)", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в ГСЧС предупредили, что 5-6 июля на Волыни возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в с. Подгорье Ратневского района.

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Львовщина, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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