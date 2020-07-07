В Станице Луганской пьяный мужчина разрушил знак "Украина"

В Станице Луганской 52-летний местный житель разрушил знак "Украина". Полиция задержала подозреваемого.

Вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак “Украина”, пишет пресс-секретарь управления Национальной полиции в области Татьяны Погукай.

Сегодня, 6 июля, в 21.00 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак “Украина”, находящийся возле автодороги с круговым движением.

“Сотрудники следственно-оперативной группы и мобильной группы, выехавшие на место происшествия, установили личность причастную к совершению правонарушения. Им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, который объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения”, — указала она в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296 УК Украины “Хулиганство”. Проводятся первоочередные следственные действия.