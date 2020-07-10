COVID-19 в Украине: На Буковине за сутки выздоровело рекордное количество человек

На Буковине за сутки выздоровели более 100 человек.

Впервые с начала пандемии коронавируса в Черновицкой области за сутки выздоровели более 100 человек.

Об этом в Facebook сообщил глава области Сергей Осачук.

"Отличная новость — впервые за сутки от COVID-19 выздоровели более 100 человек! Сегодня вирус одолели 109 буковинцев. В то же время новых случаев в пять раз меньше, всего 22", — сказал он.

Общее количество инфицированных коронавирусом в области составляет 5096 человек. От начала пандемии на Буковине умерли 193 человека.

Напомним: за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 810 человек, зафиксирован 21 летальный случай, 665 пациентов выздоровели.