Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный (Видео)

Сообщает сайт Госпогранслужбы. "Вчера (9 июля – ред.) вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы Украины осуществил воздушный мониторинг по маршруту "Одесса – Территориальное море Украины – о. Змеиный – Вилково – Одесса". Во время этого полета пограничники осмотрели 2400 кв. км акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке "Вилково", -говорится в сообщении. Сообщается, что этот полет стал знаковым, потому что вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. Сейчас два экипажа вертолетов Ми-8 ДПС получили допуски для полетов над морем, а модернизация вертолетов позволила сделать такие полеты безопасными. Сообщается, что отныне пограничники при необходимости смогут провести воздушный мониторинг, доставить на остров груз или персонал, или провести медицинскую эвакуацию.