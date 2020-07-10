Скачать
Пятница, 10.07.2020

Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный (Видео)

Сообщает сайт Госпогранслужбы. "Вчера (9 июля – ред.) вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы Украины осуществил воздушный мониторинг по маршруту "Одесса – Территориальное море Украины – о. Змеиный – Вилково – Одесса". Во время этого полета пограничники осмотрели 2400 кв. км акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке "Вилково", -говорится в сообщении. Сообщается, что этот полет стал знаковым, потому что вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. Сейчас два экипажа вертолетов Ми-8 ДПС получили допуски для полетов над морем, а модернизация вертолетов позволила сделать такие полеты безопасными. Сообщается, что отныне пограничники при необходимости смогут провести воздушный мониторинг, доставить на остров груз или персонал, или провести медицинскую эвакуацию.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Черное море, ГПСУ, Змеиный.
15:45 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь