COVID-19 на Арабатской стрелке: на базе отдыха обнаружили коронавирус, на самоизоляции - 165 человек

На одной из баз отдыха в Геническом районе в с. Стрелково на Херсонщине зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Об этом в Facebook сообщает Херсонская ОГА.

"На одной из баз отдыха в Геническом районе в с. Стрелково зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание обнаружено по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области. Такие меры реализуются во исполнение протокола заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС №39 от 30 июня 2020 года.

Сейчас больного госпитализировали в областную инфекционную больницу, симптомы наличия коронавируса не обнаружены, его состояние удовлетворительное.

На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха пребывали 165 человек, все они находятся на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором.

В данное время работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования.

Отмечается, что ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса. Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий.

Как уверяют в ОГА, областная власть прилагает усилия, чтобы Херсонщина оставалась безопасной.

По состоянию на 10 июля на Херсонщине зафиксированы 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 186 человек победили недуг, 15 инфицированы COVID-19. Три человека - умерли

Как сообщалось, на морских курортах Херсонщины обследуют методом ПЦР на COVID-19 персонал пансионатов и баз отдыха.