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Пожары на Луганщине: затронуто около 5 тыс. га земли

Пожары на Луганщине: затронуто около 5 тыс. га земли
01:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС
Около 5 тысяч гектаров земли сгорело на Луганщине.

Площадь, пройденная огнём на Луганщине составила приблизительно 5 тысяч гектар.

Об этом в эфире телеканала «ДОМ» рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

Главной опасностью он назвал быстрое распространение огня и так называемый верховой пожар. Это когда огонь распространяется по кронам деревьев. Он пояснил, что сильный ветер в разных направлениях — до 25 м /является причиной быстрого распространения огня, и спрогнозировать направление его движение сразу нельзя.

"Я напоминаю, что температура при таком пожаре — от 700 до 1200 °C. Это очень большая температура. Спасатели работают фактически вплотную к огненному фронту благодаря тому, что оперативно были определены решающие направления. Были вовремя переброшены из соседних областей — это Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Донецкая — силы и средства. Были подключены Вооруженные силы Украины, в том числе и инженерная техника. Работали Национальная полиция и Национальная гвардия. Благодаря тому, что это постоянно находилось под контролем руководства государства, и благодаря тому, что быстро скоординировали все эти действия, мы локализовали огонь на вчера, на 17:40. Сейчас фактически идет ликвидация тех остатков — тлеющих пней, тлеющей древесины, - которые сейчас есть на месте после пожара. Напомню, что площадь, пройденная огнем, составила около 5 тыс. га. Это немаленькая площадь. Этому предшествовало то, что была очень жаркая погода, сухая - 6 июля было 38 °C - и очень сильный ветер", - прокомментировал чрезвычайную ситуацию Хорунжий.

Как сообщает корреспондент hromadske, спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший на Луганщине 6 июля, однако огонь перекинулся на свалку, расположенную в семи километрах от Северодонецка Луганской области.

По информации Северодонецкого городского совета, 7 июля работники полигона эвакуировались со свалки, а по возвращении обнаружили, что значительная часть площади свалки горит. У полигона емкость для воды на 500 м³. По словам работника полигона, пожарные опустошили ее за 5:00, и после этого им не хватает воды для тушения пожара.

К тушению свалки привлечены только сотрудники Северодонецкого управления ДСНС, однако их сил, по данным городского совета, недостаточно.

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Пожар, Луганщина, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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