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На Буковине продолжает расти число выздоровевших от коронавируса

На Буковине продолжает расти число выздоровевших от коронавируса
04:09 Сегодня Телеграф Украинская правда
В Черновицкой области за сутки от COVID-19 вылечились 87 буковинцев.

10 июля в Черновицкой области от коронавируса выздоровели 87 буковинцев, в общем вылечились 2269 человек.

Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook.

В пятницу подтвердили 21 новый случай заражения. Такое количество новых больных обнаружили во время лабораторного исследования 282 образцов.

Всего в области диагностировали 5117 заражений.

"На этой неделе мы взяли хороший темп. Количество заболевших за сутки не доходила и до трех десятков, зато выздоравливали по 80-100 человек", – подытожил председатель ОГА.

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Все по теме:

Буковина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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