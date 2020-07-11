На Буковине продолжает расти число выздоровевших от коронавируса

В Черновицкой области за сутки от COVID-19 вылечились 87 буковинцев.

10 июля в Черновицкой области от коронавируса выздоровели 87 буковинцев, в общем вылечились 2269 человек.

Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook.

В пятницу подтвердили 21 новый случай заражения. Такое количество новых больных обнаружили во время лабораторного исследования 282 образцов.

Всего в области диагностировали 5117 заражений.

"На этой неделе мы взяли хороший темп. Количество заболевших за сутки не доходила и до трех десятков, зато выздоравливали по 80-100 человек", – подытожил председатель ОГА.