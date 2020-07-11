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На Херсонщине за сутки не зафиксировано новых случаев коронавируса

На Херсонщине за сутки не зафиксировано новых случаев коронавируса
Обновлено 23:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Сейчас в области 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В Херсонской области за последние сутки не зафиксировано лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе в Геническом районе, где 10 июля на базе отдыха был выявлен больной коронавирусом, сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"За последние сутки проведено всего 224 ПЦР-исследования, из которых 96 ПЦР-исследований проведено в с.Стрелковом Генического района. Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано!", – написал он на своей странице в Фейсбуке в субботу вечером.

Гусев подчеркнул, что исследования остальных полученных образцов с базы отдыха продолжается, результаты будут известны в ближайшее время.

"Сейчас в области 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 186 человек победили недуг; 15-инфицированные на COVID-19; 3 – умерли", – добавил глава ОГА.

Как сообщалось, в Геническом районе Херсонской области на базе отдыха в пятницу, 10 июля, выявили заболевания COVID-19 у 26-летнего мужчины.

"Сегодня на одной из баз отдыха в селе Стрелковое, что в Геническом районе, зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26-ти лет. Его выявили по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области", - написал Гусев на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Глава ОГА добавил, что сейчас больной госпитализирован в областную инфекционную больницу, симптомов наличия коронавируса у него нет, состояние удовлетворительное.

"На момент обнаружения инфицированного, на базе отдыха находилось 165 человек. Все они находятся на самоизоляции в учреждении под постоянным медико-санитарным надзором. Сейчас работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования", - отметил он.

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Херсонщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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