Нападение на авто ''Укрпочты'': полиция нашла похищенные деньги (Фото)

Правоохранители нашли похищенные во время нападения на автомобиль Укрпочты деньги. Об этом сообщил заместитель глави МВД Антон Геращенко в Facebook.

«В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника Укрпочты, который прихватили с собой вооруженные разбойники», - написал он.

Он подчеркнул, что все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных законом, будут возвращены Укрпочте и доставлены адресатам.

Кроме того, Геращенко сообщил, что правоохранители разыскивают пятого подозреваемого - сотрудника «Укрпочты», который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.

«По состоянию на сейчас задержано четверо лиц, причастных к этому преступлению, - те, кто непосредственно осуществлял ограбление, и один из пособников бандитов. Продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника Укрпочты, который выполнил функцию наводчика и подстрекателя», - написал он.

По словам Геращенко, личность этого подозреваемого установлена и «у него нет шансов уйти от правосудия, так же как и у его сообщников».

«Всем им грозят длительные сроки заключения не только за вооружение ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников Укрпочты», - подчеркнул заместитель министра.

Напоминаем, 7 июля в Полтавской области неизвестные напали на автомобиль Укрпочты, взорвали его и похитили более 2,5 миллиона гривень. В результате нападения два человека, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения.

10 июля Офис генпрокурора проинформировал, что работники правоохранительных органов установили и задержали четырех подозреваемых в нападении. Троих из них обнаружили в Киеве, одного — в Лубнах. Все они жители Полтавской области.

Им сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.