Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
Итоги 11 июля: коронавирус, реакция Мендель на слухи о беременности и протесты в России
Главные события 11 июля
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье

Нападение на авто ''Укрпочты'': полиция нашла похищенные деньги (Фото)

Нападение на авто ''Укрпочты'': полиция нашла похищенные деньги (Фото)
Обновлено 23:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция
Правоохранители нашли похищенные во время нападения на автомобиль Укрпочты деньги. Об этом сообщил заместитель глави МВД Антон Геращенко в Facebook.

«В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника Укрпочты, который прихватили с собой вооруженные разбойники», - написал он.

Он подчеркнул, что все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных законом, будут возвращены Укрпочте и доставлены адресатам.

Кроме того, Геращенко сообщил, что правоохранители разыскивают пятого подозреваемого - сотрудника «Укрпочты», который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.

«По состоянию на сейчас задержано четверо лиц, причастных к этому преступлению, - те, кто непосредственно осуществлял ограбление, и один из пособников бандитов. Продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника Укрпочты, который выполнил функцию наводчика и подстрекателя», - написал он.

По словам Геращенко, личность этого подозреваемого установлена и «у него нет шансов уйти от правосудия, так же как и у его сообщников».

«Всем им грозят длительные сроки заключения не только за вооружение ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников Укрпочты», - подчеркнул заместитель министра.

Напоминаем, 7 июля в Полтавской области неизвестные напали на автомобиль Укрпочты, взорвали его и похитили более 2,5 миллиона гривень. В результате нападения два человека, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения.

10 июля Офис генпрокурора проинформировал, что работники правоохранительных органов установили и задержали четырех подозреваемых в нападении. Троих из них обнаружили в Киеве, одного — в Лубнах. Все они жители Полтавской области.

Им сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ограбление, Укрпочта, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
03 "Уважайте друг друга": Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского
04 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
05 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о НАТО: Я не хочу выходить
Трамп о НАТО: Я не хочу выходить
Штормовое предупреждение: на западе Украины опять ожидается повышение уровня воды в реках
На западе Украины опять ожидается повышение уровня воды в реках
Коронавирус в Молдове: заболело уже свыше 19 тысяч человек
Коронавирус в Молдове: заболело уже свыше 19 тысяч человек
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь