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На Донбассе ОБСЕ заметили танки и гаубицу оккупантов

На Донбассе ОБСЕ заметили танки и гаубицу оккупантов
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
На Донбассе зафиксированы более 10 Т-64 и "Гиацинт С" российских наемников с нарушением линии отвода.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон возле Лутугино (на юго-западе от Луганска) зафиксировала одиннадцать танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С с нарушением линии отвода, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"10 июля 2020 во время наблюдательного полета БПЛА представителей Миссии зафиксирован на территории объекта вблизи неподконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области, одиннадцать танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С", – сказано в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке в воскресенье.

Также УС СЦКК отмечает, что российские наемники продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств "Петровское".

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Наблюдатели УС СЦКК подчеркнули, что "с целью сокрытия вооружения и военной техники, российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии, путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ".

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Все по теме:

ОБСЕ, Боевики, Донбасс, Танки.

Автор:

Телеграф
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