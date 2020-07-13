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Погода в Киеве резко испортится: синоптики прогнозируют похолодание, грозы и град

Погода в Киеве резко испортится: синоптики прогнозируют похолодание, грозы и град
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф
Погода в Киеве 14 июля будет прохладной, ночью пойдет дождь. Температура воздуха днем не поднимется выше +20°.

По прогнозу синоптиков в Киеве ожидается резкое похолодание, ночью температура воздуха опустится до +12°. Столицу накроют сильные дожди, местами с градом. Северный ветер усилится до 7-12 м/с.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

14 июля в Киеве преимущественно без осадков, облачная погода. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем столбики термометров поднимутся до +18...+20°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Киеве на 14.07.2020

Прогноз погоды в Киеве на 14 июля, фото: meteo.gov.ua

В среду и четверг в столице дожди не ожидаются, немного потеплеет, ночью +12...+13°, днем +21...+23°.

В пятницу, 17 июля, в Киев снова вернется жара, днем до +26...+28°.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украину надвигается холодный антициклон. Во всех областях, кроме запада, пройдут дожди и заметно похолодает. 

В Николаевской и Одесской областях ожидаются значительные дожди, грозы, порывы ветра до 15-20 м/с.

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Все по теме:

Киев, Погода, Дожди, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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