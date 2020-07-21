На "Ниве" пьяная каталась по пляжу: в Одесской области женщина пыталась наехать на отдыхающих

На Одесчине женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле, пыталась задавить отдыхающих на пляже. Об этом сообщили в местном отделении ГУНП.

Само происшествие произошло на пляже в селе Приморское.

В Нацполиции заявили, что жительница города Измаил Одесской обл, находясь за рулем автомобиля "Нива", начала двигатся вдоль берега Черного моря, прямо посреди людей.

"Нарушающие общественный порядок действия женщины пытался прекратить один из отдыхающих: мужчина стал перед машиной, но нарушительницу это не остановило, и она поехала на него.

Наезда мужчина избежал, запрыгнув на капот автомобиля", - сообщили в ГУНП.

Пьяную нарушительницу задержали.

Вчера женщине сообщили о подозрении в хулиганстве и избрали меру пресечения в виде содержании под домашним арестом.

Также добавим, что по отношению к 36-летней злоумышленнице был составлен админпротокол по ст. 130 КУоАП (за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Ранее сообщалось, что Глава МВД срочно вылетел в Луцк, где вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. Президент Владимир Зеленский отметил, что держит ситуацию под личный контролем и надеется, что обойдется без жертв.