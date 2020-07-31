На Львовщине в монастыре произошла вспышка коронавируса

Во Львове в Свято-Успенской Унивской Лавре обнаружили коронавирус после проведение ПЦР-тестирований.
В связи с этим храм закрывает свою ерриторию для посещения граждан.
Также были отменеты все публичные выступления.
Ранее, продолжается I этап реконструкции Пейзажной аллеи на участке от Десятинного переулка, 7 до улицы Большая Житомирская, 8-Б. Закончить его планируют до конца августа.
В Украине по состоянию на утро 30 июля диагностировали 1 197 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 23 случая с летальным исходом, 760 человек выздоровели.