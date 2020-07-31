Побережье Азовского моря заполонили медузы (Видео)

На курортах Азовского моря этим летом наблюдается нашествие медуз. Соответствующие видео публикуют отдыхающие в Youtube. Судя по ним, медузы есть не только в воде, но и на берегу. Их количество, как и размеры, достаточно внушительные. Как сообщалось, в Кирилловке люди сетками доставали их из воды, чтобы расчистить море для купания. Количество медуз растет после шторма, когда их волной прибивает к берегу. Как известно, эти слизистые существе большой опасности для человека не несут. Укус медузы не смертелен, но может вызвать аллергическую реакцию.