В Киевской области три человека погибли при чистке канализации

Три человека погибли при чистке канализационной ямы, еще один в больнице.

В Тетиевском районе Киевской области четверо человек отравились парами газов во время чистки канализационной ямы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла около 23:00 5 августа в селе Пятигоры. Погибли три человека, еще один госпитализирован в больницу.

Напомним, как сообщалось ранее, в Киевской области произошло смертельное ДТП. При столкновении "Ланоса" и "ВАЗа" погибли четверо человек.

В Черкасской области в Золоношском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибли человек и еще четверо травмировались.

На трассе Василевка - Бердянск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.