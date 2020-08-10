Киевлян предупредили о "желтом уровне" опасности: на город надвигается гроза

В ближайшие часы в Киеве прогнозируют резкое ухудшение погоды - ожидается ливень, гроза и порывы ветра.

В понедельник, 10 августа, во второй половине дня в Киеве ожидается сильный дождь и гроза. При этом температура воздуха будет колебаться от +20 до +24 градусов. Ветер усилится до 18-24 м/с. Также в столице возможен град.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В ведомстве отметили, что Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит 72 единицы спецтранспорта для ликвидации последствий непогоды.

Киевлян просят быть осторожными, и во время непогоды не находится под шаткими конструкциями.

Как сообщалось, в Украине новая рабочая неделя принесет похолодание и дожди. 10 августа синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в центральных, северных и западных областях.