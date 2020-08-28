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Взрыв и пожар произошли на Одесском нефтеперерабатывающем заводе (Фото и видео)

Взрыв и пожар произошли на Одесском нефтеперерабатывающем заводе (Фото и видео)
08:41 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода в ночь с 27 на 28 августа прозвучал взрыв и начался пожар.

В ночь с 27 на 28 августа на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. По сообщению полиции, взорвалась трансформаторная подстанция, могут быть погибшие.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.

Как сообщает одесское издание Думская, взрыв, по словам местных, произошел около полуночи. В жилых домах, находящихся рядом, пропала электроэнергия. Они также предполагают, что причиной могло стать незаконное вырезание кабеля охотниками за металлом.

По данным спасателей, в 00:48 возгорание сухой травы ликвидировано на площади 500 м кв. и в 01:00 объявлен отбой повышенному рангу вызова.

В 2:04 по прибытии к месту вызова бригады РЭС и обесточиванию подстанции, горения в помещении не обнаружено, проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в понедельник, 24 августа, в одном из общежитий учебного центра "Десна" в Черниговской области произошел взрыв.

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Все по теме:

Одесса, Пожар, Взрыв, Спасатели, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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