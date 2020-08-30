COVID-19: в Киеве за сутки зафиксировали более ста случаев заражения

В столице за прошедшие 24 часа лабораторно подтверждены 109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 109 жителей Киева. Опять большое количество летальных случаев - умерли 9 человек", - написал Кличко в своем телеграм-канале.

Среди заболевших 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет, 52 мужчины в возрасте от 20 до 84 лет, 2 девочки 6 и7 лет и 2-летний мальчик.

Кроме того, заболели шестеро медиков.

В больницы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей

Выздоровели за сутки 90 человек. Всего коронавирус преодолели 4319 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 22, в Днепровском - 20 и в Святошинском районе - 17 случаев.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.

Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса, прирост новых случаев за прошедшие 24 часа составил более 2 000.

Коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме ребенка, будет при этом бессимптомным носителем.