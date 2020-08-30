Нападение на автобус возле Харькова: арестовано 15 подозреваемых, под зданием суда дежурит полиция

Киевский районный суд Харькова арестовал до 25 октября без права залога 15 человек, подозреваемых в нападении на автобус с активистами.

Об этом сообщил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и избрал арест до 25 октября без права на залог для 15-ти подозреваемых. Предварительный список у 14 человек увеличился на двух человек, которые, по уточненным данным, задержаны в пятницу", - отметил Чубенко.

По его словам, заседание суда по избранию меры пресечения 16-му подозреваемому продолжается.

Ранее полиция проинформировала, что у здания суда собралось около 100 человек. Охрану общественного порядка осуществляют около 250 полицейских. Нарушений зафиксировано не было.

Как известно, 27 августа на трассе "Киев-Харьков" расстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За Жизнь".

Причастных к происшествию позже задержали в Красноградском районе Харьковской области.