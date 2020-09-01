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Полиция: в Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с гранатой

Полиция: в Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с гранатой
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Киеве на ул. Банковой сотрудники полиции полка особого назначения №2 задержали мужчину с гранатой, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управления полиции. …

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, он будет передан на экспертные исследования.

Данные внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

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Киев, Украина, Полиция, Граната.

Автор:

Телеграф
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