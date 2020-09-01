Полиция: в Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с гранатой

"Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управления полиции. …
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.
Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, он будет передан на экспертные исследования.
Данные внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.